Одинцово, Московская область, , 15:12 — REGNUM

Фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis исполнил желание 11-летней Надежды Потаповой. Мероприятие проходит в микрорайоне Новая Трёхгорка подмосковного Одинцова.

Надежда Потапова родом из города Кинешма Ивановской области. Девочка имеет сложное заболевание, а рисование является для неё хобби. Надежда посещает художественную студию, где также занимается лепкой. Фестиваль исполнил желания девочки — для неё провели экскурсию, познакомили с известными художниками. А после она вместе с профессиональной командой нарисовала граффити, для которого было выбрано слово Like.

Фестиваль в городе Одинцово Московской области откроется 31 августа. Тогда будет закончена самая масштабная работа площадью 900 квадратных метров. Всего под творчество мастеров отведено 38 тыс. кв. метров поверхностей.