Махачкала, , 16:47 — REGNUM

Власти Дагестана проведут актуализацию списков ополченцев, давших отпор боевикам в 1999 году и претендующих на статус ветерана боевых действий. Данные будут перепроверяться, чтобы обеспечить максимальную объективность. Об этом во время пресс-тура заявил руководитель региона Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Дагестана 19 августа.

Политик также отметил, что ополченцы болезненно воспринимают факт того, что случайные люди претендуют на попадание в списки членов отрядов самообороны. В связи с этим, как подчеркнул Васильев, окончательные списки будут формироваться с привлечением людей, «авторитет и причастность которых к событиям тех лет не вызывает никакого сомнения».

«Нет ничего обиднее, чем награждение непричастных и наказание невиновных. Этого нам нельзя допустить, тем более в таком важном вопросе», — сказал глава Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, которые в августе-сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны сражались против вторгшейся на территорию республики вооружённой банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

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