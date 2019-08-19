Москва, , 15:12 — REGNUM

Когда речь идёт об ограничении в РФ использования школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса, следует учитывать вероятность экстренных ситуаций, считает доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие рекомендации Минпросвещения РФ.

«Есть ситуации, когда нужно, чтобы школьник имел возможность воспользоваться телефоном, — отметил Ениколопов. — Например, если в городе происходит чрезвычайная ситуация, и ребенку может быть необходимо оперативно связаться с родителями и успокоить их. Например, в Израиле детей уже очень давно с ранних лет учат тому, что если они узнали, что где-то в их городе произошёл теракт, надо связаться с родственниками и сказать, что с тобой всё в порядке. Когда мы говорим об ограничении использования мобильных телефонов в школах, это должно быть проговорено и организовано».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.

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