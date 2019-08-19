Москва, 19 августа 2019, 15:12 — REGNUM
Когда речь идёт об ограничении в РФ использования школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса, следует учитывать вероятность экстренных ситуаций, считает доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие рекомендации Минпросвещения РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.
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