Пермь, , 15:07 — REGNUM

Все кто пострадал в крупной аварии в Перми, когда в бетонное ограждение врезался маршрутный автобус, получат компенсацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, семья погибшей женщины получит 500 тыс. рублей. Помощь организации похорон родственникам оказывает помощь МКУ «Ритуальные услуги», оплату похорон взяла на себя компания-перевозчик.

Пассажиры, находящиеся в больнице в тяжелом состоянии, получит от муниципалитета по 300 тыс. рублей; кто в состоянии средней степени тяжести — по 150 тысяч рублей.

Кроме того, положены выплаты от страховой компании. Их размер (от 23 тыс. до 2 млн рублей) определяет страховщик.

Напомним, вечером 17 августа в Перми автобус, курсирующий по маршруту № 53 врезался в бетонное ограждение здания. Один человек погиб, более 30 получили травмы. Среди них девять детей.