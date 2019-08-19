Москва, , 15:11 — REGNUM

Рекомендации Минпросвещения РФ ограничить использование мобильных телефонов обоснованы учебной практикой, считает доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие рекомендации, разработанные Минпросвещения РФ, Рособрнадзором РФ, Роспотребнадзором РФ и Российской академией образования.

«Длительное использование мобильных телефонов может приводить к нарушениям психики. Мы знаем, что те, кто сидит в сети, часто используют это для буллинга, для передачи всевозможных суицидальных идей, — сказал эксперт. — Но это не значит, что человек сходит с ума, если часто пользуется телефоном. Второй момент связан непосредственно с учёбой. Естественно, большое количество учащихся отвлекается на всевозможные гаджеты, на переписку и так далее. Это вам любой нормальный преподаватель скажет. Поэтому сама по себе рекомендация ограничить использование телефонов возникла из учебной практики. Если человек сидит и играет или общается в мессенджере, то он отвлекается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор намерены направить в регионы России рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Как сообщает сайт Минпросвещения РФ, анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики.

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