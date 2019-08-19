Москва, 19 августа 2019, 15:11 — REGNUM
Рекомендации Минпросвещения РФ ограничить использование мобильных телефонов обоснованы учебной практикой, считает доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие рекомендации, разработанные Минпросвещения РФ, Рособрнадзором РФ, Роспотребнадзором РФ и Российской академией образования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор намерены направить в регионы России рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Как сообщает сайт Минпросвещения РФ, анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики.
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