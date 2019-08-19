Луганск, 19 августа 2019, 15:13 — REGNUM
В зоне гражданского конфликта в Донбассе из расположения взвода 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежал вооружённый дезертир, заявил 19 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что о ЧП не докладывали вышестоящему начальству, поиски дезертира ведутся силами батальона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба так называемой «Операции Объединённых Сил» подтвердила гибель одного и ранение троих боевиков ВСУ вследствие неправильного обращения с оружием, не назвав ни места происшествия, ни других обстоятельств случившегося.
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