Луганск, , 15:13 — REGNUM

В зоне гражданского конфликта в Донбассе из расположения взвода 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежал вооружённый дезертир, заявил 19 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«16 августа в 6:30, при оборудовании позиций в районе населённого пункта Вольное командир отделения противотанкового взвода 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ младший сержант Пархоменко М. Д. 1980 года рождения самовольно покинул пункт временной дислокации, со штатным оружием АКС-74», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что о ЧП не докладывали вышестоящему начальству, поиски дезертира ведутся силами батальона.

«По данным наших источников, 18 августа в результате установки самодельного взрывного устройства, установленного на БПЛА (беспилотный летательный аппарат — ИА REGNUM ), в результате детонации погиб военнослужащий 72-й механизированной бригады, ещё трое получили ранения», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба так называемой «Операции Объединённых Сил» подтвердила гибель одного и ранение троих боевиков ВСУ вследствие неправильного обращения с оружием, не назвав ни места происшествия, ни других обстоятельств случившегося.

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