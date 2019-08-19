Волгоград, , 15:04 — REGNUM

Специалисты соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа под Волгоградом проведут учения по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации. Военные в условиях, максимально приближенным к боевым, проведут разведку и специальную обработку «заражённой» местности. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Из войск, дислоцированных в Волгоградской области, сформируют передовой отряд и отряд ликвидации последствий ЧС. Военные совершат 200-километровый марш в район предполагаемой кризисной ситуации. На месте специалисты проведут радиационную, химическую и биологическую разведку, оценят обстановку «разрушений», проведут специальную обработку личного состава, вооружения, техники и обеззараживание участков местности.

Поддержку обеспечивают более 150 единиц специальной техники — новейшие образцы вооружения, спецавтомобили, станции и др. На учение будет привлечено более 700 военнослужащих.