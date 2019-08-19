Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM

В Ростов-на-Дону придёт настоящий летний зной. Горожан о надвигающейся жаре к середине недели предупреждают синоптики.

Согласно данным сайта Росгидрометцентра, начиная с 20 августа, воздух в донской столице в дневные часы будет прогреваться до +36 градусов. Скорость ветра составит до пяти метров в секунду. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

Спадёт жара ближе к выходным — днём 24 и 25 августа уличные термометры покажут до +32 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 19 августа в Ростове-на-Дону прошёл ливень. Раскаты грома и мощные удары молнии напугали жителей города-миллионника.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчан напугали раскаты грома и разрушающие удары молнии