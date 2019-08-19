Пенза, , 14:58 — REGNUM

По итогам прокурорских проверок в социальной сфере были 108 нарушены права жителей Пензенской области. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В числе таких нарушений — невыдача лекарственного препарата инвалиду 2 группы, страдающему онкологическим заболеванием, отсутствие пандусов в учреждениях здравоохранения Сердобского района, нарушения установленной законодательством сокращенной продолжительности рабочей недели у 5 работающих инвалидов 1 и 2 групп в Заречном и другие факты.

Всего прокуроры внесли 62 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 59 виновных лиц. Три лица привлечены к административной ответственности, в суд направлено 14 исковых заявлений, принесено 16 протестов на незаконные нормативные правовые акты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 49-летний сотрудник филиала ФГУП «Почта России» получил пять опечатанных сумок, в которых находились средства для выплаты пенсий жителям Наровчатовского района на сумму боле 2 млн рублей. Мужчина скрылся с пенсионными средствами. Через несколько дней он самостоятельно явился в Нижнеломовское отделение полиции и отдал 1,585 млн рублей от суммы похищенного.