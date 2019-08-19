Сеул, , 14:52 — REGNUM

В столице Южной Корее планируют высадить 5 млн деревьев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, деревья планируется высадить в районе Мапхо-гу.

Известно, что данные деревья позволят не только сократить объем мелкодисперсных частиц в воздухе, но и улучшат качество жизни жителей данного района.

Предполагается, что посадка деревьев также поспособствует созданию 500 тыс. рабочих мест. По предварительным данным, четырехфазный проект завершат к июню 2027 года.

Известно, что к 2022 году будет высажено 1,81 млн деревьев, а в период с 2023 по 2027 года — еще 2,61 млн деревьев.

Общая стоимость проекта составит 158 млрд вон (~$130,42 млн).