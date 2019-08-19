Луганск, 19 августа 2019, 14:53 — REGNUM
С начала очередного перемирия украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня, заявил 19 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко призвал ОБСЕ заставить военно-политическое руководство Украины прекратить провокационные действия в Донбассе.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ открыли огонь из станкового гранатомёта по позициям защитников Донбасса, ранив двоих из них.
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Напомним, очередное перемирие в Донбассе было объявлено 21 июля 2019 года.