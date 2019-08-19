Луганск, , 14:53 — REGNUM

С начала очередного перемирия украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня, заявил 19 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Наступлению относительного затишья предшествовал массивный артиллерийский удар по жилым кварталам города Первомайск, в результате которого погибла женщина и получили ранение семь мирных жителей, в том числе двое детей. 13 августа, игнорируя условия перемирия…, оккупанты подвергли обстрелу общеобразовательную школу № 4 в населённом пункте Золотое-5. К счастью на этот раз жертв удалось избежать…», — рассказал он.

Филипоненко призвал ОБСЕ заставить военно-политическое руководство Украины прекратить провокационные действия в Донбассе.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ открыли огонь из станкового гранатомёта по позициям защитников Донбасса, ранив двоих из них.

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Напомним, очередное перемирие в Донбассе было объявлено 21 июля 2019 года.