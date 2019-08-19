Минск, , 14:48 — REGNUM

Минский городской суд 19 августа начал рассмотрение очередного «дела врачей»: по уголовному делу в коррупции обвиняется 21 человек. Об этом проинформировал Верховный суд Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в 2018 году КГБ Белоруссии отчитался об изобличении большой группы работников минздрава, причастных к закупкам медтехники и лекарств. В вину им ставился «откатинг» — получение вознаграждения от поставщиков.

До этого белорусскими судами были вынесены приговоры по «делам врачей». Среди осужденных — главврачи, их заместители и даже замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий (приговорён к 6 годам колонии).

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