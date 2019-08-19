Тула, , 14:28 — REGNUM

Землю 309 захоронений защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, доставили из Тульской области в Москву военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В акции приняли участие фронтовики, жители региона, студенты и юнармейцы, почётные караулы: горсти земли с воинских захоронений поместили в солдатские кисеты.

Землю доставили к месту будущего музея «Дорога памяти», который расположится на территории подмосковного парка «Патриот». В музее также будет создана экспозиция фотографий, послужных списков и перечня наград всех участников Великой Отечественной войны.