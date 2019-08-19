Цхинвал, , 14:26 — REGNUM

В рамках проекта «Здравствуй, Россия!» 18 подростков из Южной Осетии в возрасте от 14 до 19 лет, победивших в различных конкурсах на знание российской истории, культуры и русского языка, съездили на экскурсию в Санкт-Петербург.

Поездка проходила с 4 по 10 августа. Гости посетили музеи, объекты культурного наследия, лекции-дискуссии, мастер-классы по истории России, участвовали во встречах с известными людьми в сфере культуры и спорта. Ребята общались со сверстниками из других стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа «Здравствуй, Россия!» организована с 2014 года Россотрудничеством по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Каждый год по программе из-за рубежа в Россию приезжает более 700 молодых людей.

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