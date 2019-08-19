Краснодар, , 14:19 — REGNUM

Шесть участков для строительства школ и детских садов передали застройщики Краснодара городским властям с начала 2019 года, сообщила 19 августа мэрия краевой столицы. Всего в муниципальную собственность с 2017 года было передано 13 таких участков — уже с коммуникациями, проектом и пройденной госэкспертизой.

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«Это уникальный опыт для Южного федерального округа. Первые участки мы получили в 2017 г., первые объекты на них уже достраиваются, — отметил глава города Евгений Первышов.

В этом году в собственность Краснодара переданы участки по ул. Западный обход, по ул. Пригородной, ул. Героев-Разведчиков, ул. им. Евгении Жигуленко и ул. им. Репина. Также в этом году город планирует получить земельный массив под строительство школы по ул. им. Григория Пономаренко. Общая площадь переданных участков составила более 251,9 тыс. кв.м.