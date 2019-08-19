Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ближайшее время переберется в новое здание. Только сам переезд в новые стены обойдется в 2 млн 900 тыс. рублей, следует из данных портала госзакупок.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время основное здание Арбитражного суда находится на Суворовском проспекте, по соседству с Главком МВД по Петербургу и Ленобласти. Также суд занимает помещение на Очаковской улице. Новое судебное здание, которое специально построили для арбитража, находится на улице Смольного, д. 6, недалеко от резиденции правительства Петербурга.

Как отмечает «РБК», судебное здание появилось на месте бывшего корпуса Психоневрологического интерната № 1, снесенного в 2011 году. По данным источника, строительство здания площадью 32,5 тыс. кв. метров для работы 150 судей и 670 других сотрудников обошлось в 5,3 млрд рублей. Переезд стартует в конце сентября и займет две недели.

Освободившиеся помещения на Суворовском проспекте займет Второй федеральный апелляционный суд — одна из новых инстанций в судебной системе России.