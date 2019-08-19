Донецк, , 14:07 — REGNUM

В ДНР откроют мемориальные таблички, посвящённые советским и российским исполнителям Иосифу Кобзону и Татьяне Миансаровой, заявил министр культуры ДНР Михаил Желтяков, сообщил 19 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Табличка в честь Героя ДНР Иосифа Кобзона украсит фасад здания «Донбасс Опера». Мемориальную доску в честь Миансаровой установят на здании Донецкой государственной филармонии, где певица трудилась с конца 60-х до середины 70-х годов.

«Инициатива по установке мемориальных досок исходила от Землячества донбассовцев в Москве. Напомню, что Иосиф Давыдович возглавлял эту общественную организацию, а Тамара Миансарова тоже входила в состав нашего землячества. Такую идею поддержали в администрации Донецка. Министерство культуры Донецкой Народной Республике также поддерживает эту инициативу», — рассказал чиновник.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу назвать в честь Кобзона один из ледоколов, который спустят на воду в 2020—2022 годах.

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