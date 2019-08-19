Москва, , 14:12 — REGNUM

Заявки на участие в третьем этапе тестирования электронной системы голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва подали более трёх тысяч человек. Об этом сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«По э-голосованию. Третий тест послезавтра. Зарегистрировано избирателей по округам: 1 округ — 1641, 10 округ — 1042, 30 округ — 547», — уточнил он.

Напомним, 21 августа в Москве состоится третье тестирование системы электронного голосования. В эксперименте смогут принять участие жители столицы старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трёх экспериментальных избирательных округов. Тестирование также будет посвящено вопросам развития районов, где пройдёт экспериментальное электронное голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября электронное голосование будет использовано на выборах в Московскую городскую думу.