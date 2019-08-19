Батайск, Ростовская область, , 13:47 — REGNUM

Жители Батайска Ростовской области на Восточном кладбище обнаружили огромную мусорную свалку. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

"Хотел бы обратить внимание наших властей и всех, кто может решить вопрос. Это свалка на Восточном кладбище по улице Маяковского. Мусор не убирают минимум два месяца. Плюс ко всему часто поджигают и пожарные приезжают ради пяти минут работы. Уже надоело», — посетовал подписчик группы.

Информационный портал города bataysk-gorod.ru сообщает, что Восточное кладбище было закрыто в 1994 году. Заявка о наличии свалки передана в местное управление ЖКХ.