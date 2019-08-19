Москва, 19 августа 2019, 13:47 — REGNUM
Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко весьма осторожно отнеслась к инициативеРоспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования рекомендовать регионам ограничить использование мобильных устройств в школах. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она, в частности, отметила:
«Уже не в первый раз я отмечаю, что запретный плод — сладок. В ситуации, когда что-либо категорически запрещают детям и подросткам — это особенно актуально. Здесь скорее нужно говорить о неком ограничении, например, пользоваться гаджетами можно только во внеурочное время или в учебных целях — разработанными методическими приложениями. В любом случае время, в котором мы живем, не позволит нам полностью изолировать своих детей от смартфонов и прочих гаджетов. Ведь даже мы — взрослые уже не представляем себе жизни без этих устройств, хотя многие из нас большую часть своей жизни прожили в их отсутствии. Для младшего поколения мобильные телефоны — это и вовсе неотъемлемая часть жизни.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 1 сентября Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили направят в регионы методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Речь, в частности, идёт об ограничении пользования мобильниками в школах.
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