Москва, , 13:47 — REGNUM

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко весьма осторожно отнеслась к инициативеРоспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования рекомендовать регионам ограничить использование мобильных устройств в школах. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она, в частности, отметила:

«Уже не в первый раз я отмечаю, что запретный плод — сладок. В ситуации, когда что-либо категорически запрещают детям и подросткам — это особенно актуально. Здесь скорее нужно говорить о неком ограничении, например, пользоваться гаджетами можно только во внеурочное время или в учебных целях — разработанными методическими приложениями. В любом случае время, в котором мы живем, не позволит нам полностью изолировать своих детей от смартфонов и прочих гаджетов. Ведь даже мы — взрослые уже не представляем себе жизни без этих устройств, хотя многие из нас большую часть своей жизни прожили в их отсутствии. Для младшего поколения мобильные телефоны — это и вовсе неотъемлемая часть жизни.

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко Кроме того, вопрос безопасности детей никак нельзя обойти стороной. Мы привыкли к тому, что наши дети всегда на связи, мы всегда знаем где они и с кем. И отрицать положительное влияние наличия мобильного телефона у ребенка никак нельзя. Поэтому еще раз скажу вместо того, чтобы что-то запрещать, нужно подумать, как этот инструмент, который подарила нам эра цифровизации, использовать в благих целях для детей в частности и всего общества в целом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 1 сентября Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили направят в регионы методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Речь, в частности, идёт об ограничении пользования мобильниками в школах.

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