Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM

Работы по демонтажу конструкций на историческом доме №7 по 11-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге (Доходный дом купца Крутикова) вызваны их аварийным состоянием и проводятся под контролем соответствующих служб. Об этом заявили 19 августа в Жилищном комитете Санкт-Петербурга.

Дом Крутикова Фото портала «Градозащитный Петербург»

Днем ранее обеспокоенные петербургские градозащитники сообщили, что компания «Ирон» начала ломать лицевой фасад дома Крутикова со стороны двора, на ширину в четыре окна и на три этажа в высоту. Они предположили, что это делается в нарушение установленных норм по защите архитектурного наследия.

Как пояснили сегодня в Жилищном комитете, в октябре 2018 года был выявлен опасный крен стены здания на 23 см в сторону действующего детского сада. После этого был объявлен конкурс на проведение работ по ликвидации аварийности отдельных конструкций здания. Сами работы по разборке аварийных конструкций проводились с 6 по 16 августа в соответствии с законодательством РФ и к настоящему моменту полностью завершены, сейчас вывозится строительный мусор.

«Затем можно будет приступить к строительно-монтажным работам по капитальному ремонту здания, которые должны завершится во втором квартале 2021 года. В рамках работ будет полностью восстановлены ранее утраченные в советское время элементы исторического фасада — обрамления оконных проемов. Эскиз восстановления исторического фасада согласован с КГИОП», — заверили в Жилищном комитете.

Там добавили, что в ходе работ была выявлена значительная деструкция кирпичной кладки на первом этаже брандмауэра лицевой части здания, поэтому, чтобы исключить обрушение, необходимо было разобрать часть стены на верхних этажах.

Доходный дом купца Крутикова (11-ая Красноармейская, д.7) был построен в 1877 году архитектором Розинским В.Ф. Признан аварийным в 2007 году. В 2015 году включен в программу «Молодежи — доступное жилье». После капремонта здесь поселят 85 молодых семей — участников программы.