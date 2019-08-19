Симферополь, , 13:32 — REGNUM

В Крыму разделились мнения по поводу запрета средств мобильной связи в учебных заведениях — педагоги радуются, что ученики будут меньше отвлекаться, родители переживают, что не смогут связаться со своими детьми, а общественники предлагают альтернативный вариант решения проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я просто мечтаю о карманной «глушилке» для мобильников и планшетов. Лицезреть студентов, которые на лекциях и семинарах заняты играми и личной перепиской, просто невозможно. Да и вообще всё это просто какое-то групповое помешательство. Вот не далее как вчера у моей дочери был 50-летний юбилей. Каждый гость занят исключительно своим мобильником и живёт в каком-то своём виртуальном мире. Все встречи друзей стали совершенно бессмысленными», — считает преподаватель Мария.

Однако не все родители учеников поддерживают идею чиновников.

«Если мне понадобится срочно связаться со своим сыном и сообщить ему важную информацию? Или наоборот. Если ребёнок почувствует себя плохо? Не проще ли отключить интернет в школе, а не забирать телефон? Тут нужно взвешенное решение, которое устроит все стороны процесса», — пишет симферополец Александр.

Общественники, в свою очередь, предлагают оснастить учебные заведения камеры видонаблюдения.

«Я за видеонаблюдение во всех учебных классах и детсадах, со звуком, тогда мобилки не будут нужны. Дурь или ум каждого преподавателя и ученика должна быть видна родителям», — считает крымский общественник Максим Пивоварчик.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. В частности, в школах предлагают организовать специальные места для хранения гаджетов, чтобы ученики не отвлекались от занятий.

Об этом: Нужны ли детям мобильные телефоны в школе — трансляция