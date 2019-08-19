Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM

Уральский политик и многодетный отец Евгений Артюх поддерживает инициативу об ограничении смартфонов и других мобильных устройств в учебных заведениях. Мобильные устройства не должны мешать учебному процессу, заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Сотовый телефон (cc) Unsplash

«Инициативу я видел и в общем-то поддерживаю. Единственное, что аргумент. связанный со здоровьем, мне не очень понятен, может у Роспотребнадзора есть какие-то исследования, данные. А то. что это может неумеренное использование устройств, таких как смартфоны, планшеты может помешать учебному процессу — это 100%», — отметил Евгений Артюх.

«Речь идёт не о том, чтобы вообще запретить (это дело родителей школьника). Речь идёт о запрете использования смартфонов и других коммуникативных средств, если это не связано с учебным процессом», — уточнил политик.

Он также привёл пример, когда пришёл к своей дочери-семикласснице на открытый урок и увидел, что во время урока ученики не занимаются, а сидят в телефонах.

«Это было настолько очевидно, а педагог была молодая, у неё ещё, видимо, опыта не было управлять аудиторией, и её попытки как-то повлиять на учеников, привлечь их к учебному процессу вообще не имели никаких последствий», — говорит Артюх.

После этого случая Евгений Петрович задал соответствующий вопрос руководству школы. Там его обеспокоенность полностью разделили, но отметили, что не могут ограничить использование смартфонов, так как это частная собственность.

При этом политик добавил, что затем его дочь несколько лет училась в школе в Ирландии и там был установлен чёткий запрет на использование смартфонов и подобных устройств во время учебного процесса. Пользоваться устройствами можно лишь на переменах и в специально отведённых для этого местах.

«Я считаю, что это совершенно правильный подход учебных заведений. Если это не связано с учебным процессом, если это не информатика, например, то нужно ограничивать использование учеником смартфона», — сказал Евгений Артюх.

Политик также отмечает, что варианты ограничения могут быть разными. Можно просто обязать учеников убрать аппараты и не пользоваться ими во время учёбы. Также возможно складывать их в специальный ящик при входе в школу или класс, но без риска потери, чтобы чужие не взяли.

«Запрет должен быть как норма, и это никак не противоречит праву собственности. Смартфон и всё, что не относится к учёбе, не должен мешать учебному процессу. Поэтому я поддерживаю», — сказал Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения России, Роспотребнадзор, Российская академия образования и Рособрнадзор разработали методические рекомендации по поводу порядка использования личных устройств мобильной связи. Они разработаны «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса». Образовательным организациям будет рекомендовано ограничить использования мобильных устройств связи. Рекомендации будут направлены в регионы до 1 сентября.