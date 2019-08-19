Москва, , 13:30 — REGNUM

В попадании птиц в турбину двигателя самолета А321 на взлётной полосе подмосковного аэропорта «Жуковский» виноваты власти Московской области. Об этом заявил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов на пресс-конференции в Москве.

«Пилоты достаточно часто сталкиваются с птицами, но в основном попадание происходит в фюзеляж, остекление кабины, крыло. То есть не приводит к таким последствиям, как выключение двигателя или двух двигателей. Выключение сразу двух двигателей — случай достаточно редкий», — отметил эксперт.

При этом Дельдюжов заявил, что винить в произошедшем пилотов самолёта нельзя. У лётчиков не было возможности избежать попадания чаек.

«Несут ответственность, наверное, аэропорты, орнитологические службы которых должны обеспечивать безопасность полетов, и, естественно, московские [областные] власти. Я в теме именно по свалкам. В Сергиево-Посадском районе якобы давно закрыта свалка по документам, но она до сих пор принимает мусор. А в 5 км от села Шеметово строят огромный полигон, куда будут складировать мусор. Это далеко от аэродромов, но сам подход одинаковый, что там, что у аэропорта «Жуковский», в полутора километрах от взлётной полосы которого находится свалка, на которой питаются эти чайки. Я бы обвинил в этом правительство Московской области, потому что они не дорабатывают в этом», — отметил профсоюзный лидер.

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