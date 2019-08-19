Новосибирск, , 13:18 — REGNUM

Появление дымки в Новосибирске связано с пожарами в Красноярском крае. Об этом «РБК» сообщила начальник отдела прогноза Среднесибирского управления гидрометцентра Наталья Краснова. По её словам, такая ситуация сохранится на протяжении ещё трёх суток. На сайте Авиалесохраны сообщается, что по данным на 00:00 мск 19 августа на территории Красноярского края действовало 26 пожаров на землях лесного фонда. Огнём пройдено 54 913 га.

По данным ресурса CityAir, на 17:00 (время местное) уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составлял четыре балла из десяти. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирск вновь накрыла дымка. На 9:00 (время местное) 19 августа, по данным ресурса CityAir, уровень загрязнения воздуха в городе составлял семь баллов из десяти.

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