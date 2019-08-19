Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM

У идеи заменить арт-объект художника Тимофея Ради фразой «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» в Екатеринбурге нашлись как сторонники, так и противники. Дискуссия разгорелась в Facebook.

Ставшую крылатой фразу произнёс бортпроводник самолёта А321 Дмитрий Ивлицкий.

Практически сразу же в защиту Тимофея Ради высказалась журналистка Ольга Маслова.

«Ищите другую крышу для своих пиар-опытов, плиз», — так отреагировала она на предложение рекламщика Ивана Соломина поставить новую надпись на экс-здании Уральского приборостроительного завода.

Рекламщик Алексей Парфун также посчитал, что лучше оставить надпись Ради. Она «много раз круче», уверен специалист.

А вот пресс-секретарь Александр Оводов, напротив, назвал инициативу «очень хорошей историей».

Напомним, фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» произнёс бортпроводник самолёта А321 Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров. Рейс аварийно приземлился в кукурузном поле в Подмосковье.

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