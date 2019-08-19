Пхеньян, , 13:07 — REGNUM

Совет Безопасности ООН позволит французской неправительственной организации PUI оказать гуманитарную помощь КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, PUI поставит в северокорейскую провинцию Хванхэ-Намдо необходимое оборудование для разведение коз.

Известно, что ООН отменила ограничительные меры в отношении 63 предметов используемых для разведения коз, включая тележки, грабли, солнечные батареи, фонари, ведра, корзины, оборудование для приготовления тофу, посуду.

Ранее, в январе и марте текущего года Совет Безопасности ООН также одобрил PUI оказать продовольственную помощь жителям провинции Хванхэ-Намдо.