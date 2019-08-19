Калуга, , 12:54 — REGNUM

Первая в Калужской области «Фабрика процессов» открылась в августе 2019 года на базе ОАО «Калугапутьмаш», входящего в состав холдинга «Синара-Транспортные Машины». Цель создания «фабрики» — обучение сотрудников инструментам бережливого производства в игровой форме, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM по информации исполняющего обязанности руководителя дирекции комплексной оптимизации производственных процессов предприятия Андрея Ховрова.

Два раза в неделю на «Калугапутьмаше» проводятся занятия в группах по 12 человек. Первыми осваивали модель эффективного производства топ-менеджеры предприятия. К настоящему времени новые знания получили уже 60 человек. В планах — в кратчайшие сроки охватить сотрудников калужских предприятий холдинга «Синара-Транспортные Машины», что будет способствовать ускорению положительной динамики производства.

Напомним, в 2019 году ОАО «Калугапутьмаш» стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».