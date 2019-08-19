Москва, , 12:49 — REGNUM

По-летнему жаркая погода, до +29 градусов, ожидается в Москве 21 августа. Тёплой будет вся неделя, начавшаяся 19 августа, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

«Она собирается порадовать солнышком и теплой, а в середине даже очень теплой погодой», — отмечают синоптики.

Днем 19 августа ожидается 21.23 °С в Москве и 20…25 °С по области, 20 августа в регионе потеплеет до +28 °С, возможны небольшие дожди.

Пик жары придется на 21 августа, когда в Москве прогнозируется 27.29 °С, по области — 24.29 °С. Погода будет с переменной облачностью, местами в Подмосковье пройдет небольшой дождь.

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