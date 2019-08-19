Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM

В Ростовской области игры с годовалым ребёнком чуть было не привели к трагедии. Мальчик получил тяжёлую травму головы и в настоящее время находится в реанимации.

ЧП произошло вечером 17 августа в одном из ресторанов, расположенных на улице Сарматской в Новочеркасске. Один из гостей играл с годовалым ребёнком, подкидывая его вверх. Не рассчитав силу, мальчик оказался слишком высоко, пишет интернет-портал «Ёрш». Потолочный вентилятор ударил ребёнка лопастью по голове, после чего малыша отбросило на лестницу.

Прибывшие врачи оценили состояние ребёнка как очень тяжёлое. Новочеркасские медики борются за его жизнь вместе со специалистами из областного центра. В обстоятельствах несчастного случая разбираются полицейские.