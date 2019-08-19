Катманду, , 13:01 — REGNUM

Около 100 человек, которые выступают против вырубки деревьев из-за строительства международного аэропорта в южной части Непала, приняли участие в акции протеста в Катманду, сообщает 19 августа DailyMail.

Протестующие пикетировали офисы Управления гражданской авиации Непала и Департамента лесного хозяйства в Катманду, призывая немедленно свернуть план строительство аэропорта в Ниджгаде, примерно в 80 километрах к югу от столицы.

По предварительным оценкам, для строительства воздушной гавани потребуется вырубить 2,4 млн деревьев, что обойдется в $3,5 млрд.

Протестующие заявляли, что строительство аэропорта обернется экологической катастрофой, потому что будут уничтожены леса, являющиеся средой обитания диких животных в этом районе.

«Мы требуем от правительства немедленно свернуть планы по вырубке деревьев и уничтожению окружающей среды региона, чтобы построить этот аэропорт», — сказал один из протестующих Сунил Ядав. По его мнению, для строительства аэропорта необходимо выбрать иное место, где нет лесов и диких животных.