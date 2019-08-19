Кемерово, , 12:42 — REGNUM

Просроченная задолженность по заработной плате в Кузбассе по данным на 1 августа возросла в 2,1 раза по сравнению с 1 июля. На начало августа она составила 235,8 млн рублей. Такие данные приводит Кемеровостат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 июля кемеровские работодатели задолжали своим сотрудникам по заработной плате более 110,5 млн рублей. За месяц долг вырос в два раза: на 1 июня он составлял 59 млн 623 тысячи рублей.

Ранее власти Кемеровской области подготовили законодательную инициативу по совершенствованию нормативных актов в сфере погашения долгов по зарплате: «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»; о приоритете выплаты заработной платы перед страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в случае недостаточности у должника денежных средств»; «Об установлении ответственности учредителя (участника) юридического лица и собственника имущества юридического лица за нарушение требований трудового законодательства». Инициатива была направлена на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

С начала текущего года из-за несвоевременной выплаты зарплат кемеровская прокуратура вынесла 72 представления, возбуждено 58 дел об административном правонарушении, 33 лица привлечены к административной ответственности.