Томск, , 12:37 — REGNUM

В Томской области вынесен приговор 23-летнему жителю Томска за оправдывание и пропаганду терроризма. Об этом сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

«Подсудимый, являясь активным сторонником радикального ислама, под вымышленным именем размещал на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории нашего государства, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов», — сообщили в СКР.

Он был признан виновным в совершении преступления по статье «публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

В результате суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету на два года пользоваться Интернетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело против гражданина одной из среднеазиатских республик, причастного к публичному оправданию среди осужденных деятельности международных террористических организаций, действующих на территории Сирии, Ирака и Афганистана.

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