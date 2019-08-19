Барнаул, , 12:31 — REGNUM

Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков не поддерживает решениеоб ограничении использования мобильных телефонов во время учебного процесса, поскольку считает, что при должных навыках педагога эти устройства значительно помогают в учёбе и развивают мыслительные функции.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметил, что многие участники дискуссии о запрете гаджетов не знают, что смартфоны могут использоваться как средство обучения, что для этого есть даже педагогический термин — «мобильные технологии обучения».

"Смартфон — это миникомпьютер, который всегда в кармане ребенка, и если бы учитель научился правильно его использовать, была бы не только решена проблема материального обеспечения информатизации школы, но и сами занятия стали бы намного интереснее и эффективнее». Алексей Ушаков

По его наблюдениям, излишнее «залипание» ребенка на гаджете говорит просто о его, ребенка, недогруженности, отсутствии в его жизни полезных и интересных занятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что до 1 сентября во все российские школы направят методические рекомендации по пользованию мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщили в Роспотребнадзоре. Между тем, дискуссия об этом идёт не первый год.

В учебном сезоне 2018 года вслед за министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, котораяссылаясь на французское законодательство, заявила, что министерство будет поощрять инициативы о запрете использования в школах гаджетов, которые стоят более пяти тысяч рублей, от заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова поступило предложение «мериться в школах не стоимостью купленных родителями смартфонов, а умом, сообразительностью и чувством юмора».

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Дискуссия дошла до российского президента, но Владимир Путин во время общения с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи был весьма осторожен в высказываниях на этот счёт, поскольку полагает, что «любая идея может быть признана эффективной или нет только после анализа практики применения».

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