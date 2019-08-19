Москва, , 12:30 — REGNUM

За два года на кадастровый учёт в Москве поставлены 55 домов в рамках программы реновации, сообщили 19 августа в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Последние два дома поставлены на учёт в Северо-Восточном административном округе по адресу Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 и 3. В них расположено 830 квартир.

«С учетом этих двух домов за два года реализации программы реновации столичный Росреестр поставил на кадастровый учет 55 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 1,3 млн квадратных метров», — заявил глава управления Игорь Майданов.

Всего про программе реновации в Москве предусмотрено расселение 350 тыс. квартир.