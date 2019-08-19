Челябинск, , 12:23 — REGNUM

В Челябинске сотрудники полиции закрыли нелегальное казино. Всего изъяли 46 игровых автоматов и рулетку, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Незаконное казино находилось в Калининском районе на улице Молодогвардейцев. Чтобы попасть внутрь, полицейские применили специнструменты для открывания замков.

Оператору казино скоро изберут меру пресечения. По части 2 статьи 171.2 УК России, за незаконную организацию азартных игр ему грозит до четырёх лет колонии.