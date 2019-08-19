п. Соловецкий, , 12:23 — REGNUM

20−21 августа 2019 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Соловки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Вечером 20 августа Святейший Владыка совершит в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном мужском монастыре всенощное бдение. А 21 августа, в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, предстоятель Русской православной церкви возглавит служение Божественной литургии в Свято-Троицком храме Соловецкого монастыря, сообщает патриархат.

Отметим, что визита патриарха ждут не только монахи, но и участники православного форума, стартовавшего здесь накануне. Мероприятие посвящено сохранению и восстановлению триединого соловецкого наследия. В работе форума принимают участие представители церковной и государственной власти, общественных и религиозных организаций.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, ярким событием форума станет также торжественное открытие на Соловецком острове перед вратами Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря постоянно действующей галереи под открытым небом, которая станет самой северной площадкой, представляющей проекты современной российской художественной фотографии.