Москва, , 12:13 — REGNUM

Психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай поддерживает решение Министерства просвещения, Роспотребнадзора и Рособрнадзора рекомендовать регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты проведённого ранее опроса по данной теме, она пояснила:

«Считаю, что школьнику в доступе нужен сотовый телефон с кнопками — это безопасность. А доступность информации вредит мыслительному процессу и должна быть ограничена.

Проблема современного мира в переизбытке информации. Уже сейчас излишняя информация, доступная через экраны — глобальный стресс для физиологии человека. Обратите внимание — вы идете в ресторан поужинать с партнером. На стенах в ресторане висят работающие в бесшумном режиме телевизоры, из колонок играет музыка, не связанная с видеорядом. Вам нужно её игнорировать, чтобы произнести вашу речь, и нужно, чтобы ваш собеседник также её проигнорировал, чтобы услышал то, что вы ему говорите. За соседнем столиком шумная компания. За следующим — еще одна. Через проход — детишки — яркое пятно, на них автоматически обращаешь внимание, так как оно (внимание) настраивается и поддерживается древней корой головного мозга — рептильным мозгом. Подходит официант, это еще один трансакт. Мозг должен в этой какофонии аудио и видеоряда — улавливать нужное, абстрагируясь от ненужного. Здоровый ли будет этот мозг, когда пройдет 10, 20 лет постоянных посещений ресторана? Прокачанный — да. Здоровый — нет. Количество информации, которую может удержать детский мозг — значительно меньше.

Яркий экран смартфона, планшета, электронной доски — привлекает внимание. Количество информации и её доступность — манит. Отключая функцию — научиться. Зачем изучать карты и прокладывать маршруты, когда есть робот-навигатор? Зачем думать, если можно не думать? Если нажал три кнопки — информация получена, её даже не нужно обрабатывать мозгом — достаточно скопировать и вставать. Учитель потом сам обработает.

Есть хорошая поговорка Бенджамина Франклина, особенно для детей, у которых трудно запускается речь: «Научи своих детей молчать, говорить они научатся сами». Телефон любого формата для детей и их родителей в первую очередь средство коммуникации для безопасности жизни. Связь с ребенком в нашем агрессивном мире лучше поддерживать, и лучше напрямую. Но сейчас, в связи с глобальной доступностью сетевых игр и приложений для обучения — ограничение пространства школьника для развития навыков без использования подсказок — стало необходимостью.

Кнопочный телефон для связи мамы и ребенка, а также gps-часы на руке с возможностью слежения за его перемещениями через смартфон родителя — более чем достаточно для безопасности ребенка. Возможность же — обращаться к электронным энциклопедиям не читая книг, без поиска информации в библиотеках, без прокладывания нужных нейронных связей мозга — отупение человечества. Дать возможность детям стать взрослыми естественным путем, без подсказок окей-гугла, нарастить им иммунитет, привить факторы выживания — необходимость, ведь через 20−30 лет эти дети будут занимать руководящие должности в стране и бизнесе, и он них будет зависеть дальнейшее развитие человечества».

Напомним, в ходе опроса общественного мнения, проведённого Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, выяснилось, что 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях.

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