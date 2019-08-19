Одесса, Украина, , 12:15 — REGNUM

Прокуратура Одесской области опровергла информацию о задержании трёх человек по делу о пожаре в отеле «Токио Стар», сообщило 19 августа «Радио свобода».

По словам представителей правоохранительных органов, на данный момент задержан только собственник отеля, бизнесмен Вадим Чёрный.

«Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали», — сказано в сообщении.

В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для бизнесмена.

Напомним, ранее появилась информация о задержании ещё трёх работников отеля, которые якобы могли быть причастны к пожару.

Как сообщало ИА REGNUM, среди шести опознанных жертв пожара оказалась гражданка Австралии. Всего погибли девять человек, включая одного ребёнка.

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