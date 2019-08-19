Одесса, Украина, 19 августа 2019, 12:15 — REGNUM
Прокуратура Одесской области опровергла информацию о задержании трёх человек по делу о пожаре в отеле «Токио Стар», сообщило 19 августа «Радио свобода».
По словам представителей правоохранительных органов, на данный момент задержан только собственник отеля, бизнесмен Вадим Чёрный.
В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для бизнесмена.
Напомним, ранее появилась информация о задержании ещё трёх работников отеля, которые якобы могли быть причастны к пожару.
Как сообщало ИА REGNUM, среди шести опознанных жертв пожара оказалась гражданка Австралии. Всего погибли девять человек, включая одного ребёнка.
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