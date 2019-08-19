Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM

Известный блогер Илья Варламов возмутился высокой стоимостью ремонта вестибюля в ростовской администрации. Он напомнил о ремонте санузлов в здании, на который выделено 9,5 млн рублей. При этом Варламов указал на идентичные показатели износа помещений.

«Удивительно, но обоснование для ремонта будто подогнано под копирку», — указал блогер.

Варламов напомнил, что в текущем году бюджет муниципалитета должен составить 34,1 млрд рублей доходов и 36,5 млрд рублей расходов (большая часть городских доходов состоит из налога на доход физических лиц).

«И при таком дефиците бюджета у администрации есть средства на ремонт мэрии, но вот на содержание и реставрацию других городских домов, которым не повезло разместить в себе чиновников, денег нет», — отметил блогер.

ИА REGNUM напоминает, что ростовские власти намерены выделить более 22,6 млн рублей на ремонт вестибюля в здании мэрии. Состояние вестибюля оценивается как удовлетворительное.

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