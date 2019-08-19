Воронеж, , 12:08 — REGNUM

В Воронежской области 50 молодых учителей получат гранты — в настоящее время на базе Института развития образования Воронежской области проводятся очные испытания претендентов на поддержку. Размер двухлетнего гранта составит миллион рублей, сообщили ИА REGNUM 19 августа в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Программа в Воронежской области реализуется в рамках регионального мероприятия «Поддержка педагогических работников» государственной программы «Развитие образования».

Средства гранта предлагается направить, в том числе, и на личностное развитие педагогов. Как сообщается, победители конкурса получат сопровождение своей деятельности в сельской школе по индивидуальному маршруту профессионального развития.

В конкурсе могут участвовать только те специалисты, которые готовы сменить место жительства и отправиться на работу в школы в сельской местности и в малых городах региона, на подходящие вакансии. Обязательное условие — стаж работы не более семи полных лет, педагогическое и непедагогическое высшее и среднее профессиональное образование.