Чебоксары, , 12:06 — REGNUM

В Чувашии по итогам I полугодия естественная убыль населения выросла. Из муниципалитетов прирост населения произошёл только в столице республики — Чебоксарах, где проживают 500 тыс. человек из 1,2-миллионного населения республики. Наибольшая убыль отмечена в Алатырском, Красночетайском и Шумерлинском районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Чувашстата.

Данные Чувашстата Chuvash.gks.ru

В январе — июне 2019 года в Чувашии родились 5696 детей, коэффициент рождаемости составил 9,4 в расчёте на 1 тыс. населения. Исходя из данного показателя, наибольшая рождаемость отмечена в Шемуршинском (10,5) и Аликовском (10,3) районах. Выше среднереспубликанского уровня показатель также был в Чебоксарах, Канаше, Новочебоксарске, Батыревском, Вурнарском, Красноармейском, Чебоксарском, Шумерлинском и Ядринском районах. Минимальные показатели — в Алатырском и Порецком районах, составив соответственно 5,4 и 5,8.

Умерли в I полугодии 7647 человек, коэффициент смертность в расчёте на 1 тыс. населения составил 12,6. Минимальный показатель — в Чебоксарах (8,7), затем идут Новочебоксарск (10,5) и Чебоксарский район (11,2). Самая высокая смертность зарегистрирована в Красночетайском районе (24,8), также в группе аутсайдеров Шумерлинский (24,8) и Алатырский (23,2) районы.

За полгода убыль населения в Чувашии выросла. Если в I полугодии 2018 года в абсолютных цифрах убыль составила 1705 человек, то в I полугодии 2019 года — 1951. Естественная убыль составила 3,2 в расчёте на 1 тыс. населения.

Среди муниципалитетов прирост населения произошёл только в Чебоксарах (коэффициент +1,2). Антилидером является Алатырский район (-17,8), далее идут Красночетайский район (-15,7), Шумерлинский (-14,5) и Козловский (-12,3) районы.

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