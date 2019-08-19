Екатеринбург, 19 августа 2019, 12:24 — REGNUM
В Екатеринбурге стоит установить конструкцию с легендарной фразой бортпроводника А321 Дмитрия Ивлецкого «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Идею предложил рекламщик Иван Соломин в Facebook.
Соломин предложил заменить фразой Ивлецкого арт-объект художника Тимофея Ради — фразу «Кто мы? Откуда? Куда мы идём?», размещённую на крыше здания бывшего Уральского приборостроительного завод в центре Екатеринбурга.
«Я предлагаю не откладывать в долгий ящик», — написал Соломин.
Авиасудно аварийно приземлилось в кукурузном поле в Подмосковье из-за попавших в двигатели птиц. Ивлицкий объяснял пассажирам, куда идти после эвакуации из самолёта, и произнёс ставшую крылатой фразу.
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