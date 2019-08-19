Решить вопрос с мобильными телефонами в школах взялись на федеральном уровне. Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Предполагается, что в школах организуют специальные места для хранения гаджетов, чтобы отроки не отвлекались от учёбы. Дискуссия идёт не первый день.

Мнения и комментарии на этот счёт в трансляции ИА REGNUM.