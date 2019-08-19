Родителям удобно «заткнуть» ребёнка гаджетом: о запрете смартфонов в школах
Наличие гаджетов в школе наносит серьёзный вред здоровью ребёнка, мешает учебному процессу, вызывает зависть и даже агрессию у детей, считает учитель русского языка Светлана Торопцева.
«Считаю, что родителям удобно «заткнуть» ребёнка в смартфон, не тратя своё время на участие в его жизни. Единицы родителей, кто занимается с детьми, даже просто разговаривает», — сказала педагог.
Все школы до 1 сентября получат рекомендации по пользованию телефонами
При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами.
Ознакомиться с методическими рекомендациями можно на сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».
О том, как обстоят дела во Франции, читайте тут: Одобрен законопроект о запрете мобильных телефонов во французских школах
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Чиновники задумались о здоровье детей?
В Татарии вопрос запрета или ограничения использования мобильных телефонов в учебных заведениях поднимался ещё полгода назад, когда в сфере образования произошло сразу несколько громких скандалов, связанных с поведением педагогов и их конфликтами с учениками. Например, в одной из школ педагог нецензурно ругалась в адрес ученика, а тот записал разговор на телефон. В другой — ученице причинили физические травмы.
В марте 2019 года министерство образования и науки республики распространило сообщение, что будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебного заведения. Окончательное решение об этом должны были принять сами учебные заведения, но массово инициатива в жизнь не вошла. Идею запрета тогда же поддержал и глава министерства Рафис Бурганов.
Подробнее о мнении родителей на схожую инициативу Роспотребнадзора
О японском опыте читайте подробнее: Япония снимет запрет на мобильные телефоны и смартфоны в школах