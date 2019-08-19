Кейптаун, , 13:01 — REGNUM

Житель Йоханнесбурга, ЮАР, планирует проехать почти 10 500 км от Каира, Египет, до Кейптауна, ЮАР, на электрическом велосипеде для того, чтобы побить рекорд Гиннесса и стать самым быстрым велосипедистом, преодолевшим данную дистанцию, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Также целями марафонца являются привлечение внимания общественности к процессу изменения климата и получение средств для благотворительной организации в Квазулу-Натал.

Выступая перед СМИ, 50-летний Майкл Ри сказал, что он взволнован своим предстоящим велосипедным путешествием, которое он надеется завершить за 38 дней.

Ри отправится 30 августа из Каира и, как ожидается, прибудет в Кейптаун 10 октября, где его будет приветствовать мэр города.

По словам РИ, на данную поездку его вдохновило его недавнее велопутешествие от западного до восточного побережья Канады в 2018 году.

Насколько известно Ри, он стал первым, кто совершил подобного рода велопробег по Канаде на электрическом байке. Однако в тот момент велосипедист не знал этого и не подал заявку на признание рекорда Гиннесса. Теперь он хочет установить новый рекорд.