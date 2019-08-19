Кейптаун, , 11:46 — REGNUM

После того, как 14 августа в ЮАР был расстрелян Саймон Рудленд, один из руководителей Gold Leaf Tobacco Corporation, появились кадры еще одного покушения на жизнь сигаретного барона, сообщил 18 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

Рудленд сумел выжить после трех выстрелов, совершенных нападавшим около офиса Независимой табачной ассоциации (FITA) в Окленде, Йоханнесбург, утром 14 августа. Стрелок открыл огонь, когда Рудленд находился в своем Porsche Boxster. Рудленду удалось добраться до больницы, где он в данный момент проходит реабилитацию.

Вскоре после данного происшествия, FITA решила опубликовать кадры еще одного инцидента нападения на босса табачной индустрии, бизнесмена Адриано Маззотти в июне этого года. Маззотти является директором сигаретной компании Carnilinx, которая также является членом FITA.

В последних опубликованных материалах с камер видеонаблюдения зафиксирован инцидент, произошедший 22 июня, когда Маззотти навещал свою 88-летнюю мать в доме своей сестры.

На видео видно, как Маззотти попал в засаду стрелков в белом VW Golf. Бизнесмен на скорости врезался в транспортное средство атаковавших, после чего они скрылись. Первоначально Маззотти думал, что это была случайная попытка угона, но с тех пор изменил свое мнение. Стрелок во время нападения на Рудленда также был в белом VW Golf.