Нью-Дели, , 11:41 — REGNUM

С начала сезона муссонов в Индии из-за наводнений погибло 1 038 человек. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на статические данные правительства Индии.

В наибольшей степени от проливных дождей пострадали западные и северо-западные регионы Индии. Ситуация осложняется и многочисленными оползнями, которые были вызваны непрекращающимися ливнями. На 18 августа число погибших в штатах Махараштра и Керала составило 254 и 155 человек соответственно. Напомним, что в 2018 году от наводнений погибло 1 211 индийцев.

Министерство внутренних дел Индии сообщило, что общее число эвакуированных местных жителей превысило 1,8 млн человек. По всей стране было развёрнуто более 7 800 специальных укрепленных лагерей, в которых лишившиеся жилья индийцы смогли найти убежище. К спасательным работам были подключены не только силы безопасности, но и 57 формирований сухопутных войск, ВВС и ВМС Индии.