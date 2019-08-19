Нью-Дели, , 19:48 — REGNUM

Лидер Социалистической партии Индии Акхилеш Ядав выразил обеспокоенность ростом уровня преступности в северной Индии, в частности в своём родном штате Уттар-Прадеш. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Акхилеш Ядав, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Уттар-Прадеш всегда считался одним из наиболее благополучных штатов Индии. По словам лидера индийских социалистов, правительство штата не способно остановить рост преступности в штате. Акхилеш Ядав заявил: «Из-за бездействия местных властей во главе с главным министром Йоги Адитьянатхом Уттар-Прадеш превратился в штат убийств». Слова председателя Социалистической партии Индии стали реакцией на очередное убийство журналиста в городе Сахаранпур.

Напомним, что в настоящее время у власти в Уттар-Прадеше находится Бхаратия джаната парти (БДП), которая традиционно считается партией индусского национализма. Оппозиционные силы обвиняют БДП в росте преступности в штате. Наибольшие опасения вызывает рост числа преступлений на почве религиозной ненависти, в частности массовых расправы над мусульманами и неприкасаемыми.