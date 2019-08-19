Нью-Дели, , 13:24 — REGNUM

Индийская ультраправая партия Шив сена (Армия Шиваджи) утверждает, что мусульманское сообщество препятствует борьбе с демографическим взрывом в Индии. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на статью в партийной газете «Самна».

В указанной статье главный редактор издания «Самна» Уддхав Тхакерай подчеркнул, что радикальные исламисты «не способны понять важность борьбы с высокими темпами прироста населения Индии». По словам лидера Шив сены, определённая прослойка мусульманского сообщества не готова отказаться от создания больших семей и сводит на нет все усилия федерального правительства по контролю за ростом населения.

Напомним, что 15 августа в обращении к нации по случаю Дня независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди призвал всех индийцев создавать небольшие семьи, сознательно планируя рождение своих детей. Официальный представитель Шив сены Санджай Раут поблагодарил председателя правительства Индии за поддержку инициатив по контролю за численностью населения. Он также подчеркнул, что Шив сена всегда выступала за борьбу с демографическим взрывом.

В настоящее время население Индии составляет 1,34 млрд человек, а темпы его прироста превышают 1,1% в год. По мнению экспертов, из-за стабильного роста населения и ухудшения состояния почвы к 2025 году Индия не будет в состоянии полностью обеспечить себя продовольствием.