Нью-Дели, , 12:46 — REGNUM

Комиссар полиции индийского Джамму и Кашмира Дилбаг Сингх заявил, что местные силы безопасности продолжают оказывать значительное давление на террористические группировки для обеспечения безопасности в регионе. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В интервью Дилбаг Сингх подчеркнул, что в результате непрерывных действий полиции, направленных на изнурение и подавление инициативы террористических группировок, местные боевики были изолированы. По словам комиссара полиции Джамму и Кашмира, так экстремистам не удастся ввести в заблуждение местное население и дестабилизировать ситуацию в регионе. Дилбаг Сингх также поблагодарил кашмирцев за содействие полиции и силам безопасности Джамму и Кашмира в поддержания правопорядка.

Напомним, что дополнительные меры безопасности в регионе были введены 5 августа, когда министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии федеральное правительство Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. Указанные ограничения были частично сняты 16 августа, когда заработали местные госучреждения и было восстановлено 2G соединение.